Бур по бетону СИБРТЕХ 70593, 12 x 450mm, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
450
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 745649
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
450
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х5х1
Вес, г.
240
Описание товара Бур по бетону СИБРТЕХ 70593, 12 x 450mm, SDS PLUS
Бур по бетону Сибртех 70593 размером 12 х 450 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T101B, EU-хвост., по дереву, шаг 2....
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитГоловка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 19 мм, (27805-19)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗубило DENZEL 703130, 14 х 40 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитПика Matrix 70325, 14 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704024, 24 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704025, 25 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704828, 28 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитНожи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84967, 80х400мм, ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитНабор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнут...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
450
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Сибртех 70593 размером 12 х 450 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону СИБРТЕХ 70593, 12 x 450mm, SDS PLUS – стоимость товара 340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону СИБРТЕХ 70593, 12 x 450mm, SDS PLUS