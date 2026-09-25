Бур по бетону СИБРТЕХ 70567, 14 x 300mm, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
300
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 745644
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
310 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х5х1
Вес, г.
190
Описание товара Бур по бетону СИБРТЕХ 70567, 14 x 300mm, SDS PLUS
Бур по бетону Сибртех 70567 размером 14 х 300 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитДиск отрезной алмазный сегментный Sparta Europa Standard 125x22,...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 8.0 х 117 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 6.0 х 93 мм, сталь P6M5, (2965...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитБур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14)
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T119BO, EU-хвост., по дереву, пласт...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по бетону Matrix 70870, 10 х 200 мм, цилиндрический хвост...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704016, 16 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704018, 18 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704182, 35 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Сибртех 70567 размером 14 х 300 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону СИБРТЕХ 70567, 14 x 300mm, SDS PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону СИБРТЕХ 70567, 14 x 300mm, SDS PLUS