Бур по бетону СИБРТЕХ 705584, 22 x 600 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 745640
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х5х2
Вес, г.
860
Описание товара Бур по бетону СИБРТЕХ 705584, 22 x 600 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Сибртех 705584 размером 22 х 600 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Сибртех 705584 размером 22 х 600 мм предназначен для перфораторов с хвостовиком типа SDS Plus. Способен сверлить отверстия в материалах из бетона и кирпича, а также в искусственном и природном камне. Бур отлично подойдет для домашнего использования со средним объемом работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — режущая пластина пониженной пористости изготовлена из высококачественной стали ВК8 и закалена до твердости 87-90 HRC.
- Долговечность — корпус выполнен из легированной стали 40Х и термообработан — это обеспечивает одинаковую твердость всей спиральной части бура, благодаря чему он способен выдерживать динамические нагрузки.
- Защитное покрытие — бур не подвержен образованию коррозии, а значит, он дольше прослужит мастеру.
- Выгода приобретения — буры Сибртех отличаются не только оптимальным соотношением цены и качества, но и высоким ресурсом по сравнению с аналогами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону СИБРТЕХ 705584, 22 x 600 мм, SDS PLUS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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