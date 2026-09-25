Бур по бетону DENZEL 705315, цельная крестовая пластина, 12x165 мм, SDS PLUS
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бур по бетону DENZEL 705315, цельная крестовая пластина, 12x165 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Denzel 705315 длиной 165 мм, с цельной крестовой пластиной и хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфораторов, предназначенная для получения отверстий диаметром 12 мм в бетоне, кирпиче, камне. Благодаря цельному карбидному наконечнику с 4 режущими кромками бур оптимален для работы с материалами высокой твердости, в том числе с армированным бетоном. Оснастка превосходит большинство аналогов по своим рабочим качествам и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — бур из стали 40Cr твердостью 47-55 HRC выдерживает высокие динамические нагрузки.
- Износостойкость — крестовая пластина из твердого сплава YG8C твердостью 90 HRA долго сохраняет рабочие свойства.
- Высокая производительность — одинарная фрезерованная канавка обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 9.0 х 125 мм, сталь М42, HS...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70371, M22 х 50 мм
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитПила кольцевая Matrix 70470, HCS по дереву, 60-67-74-81-95 мм, 1...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70112, 32 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70598, 22 x 450mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715080, 8,0 х 165 мм, полированное, удл...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКоронка DENZEL 724116, HSS по металлу, 50 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКоронка Matrix 72470, BIMETAL, 70 мм
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Matrix 73181, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733217, ф160 х 20 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитЩетка для УШМ СИБРТЕХ 746297, 150 мм, М14, Чашка, крученая прово...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитТарелка опорная для дрели и УШМ с липучкой DENZEL 76249, 150 мм,...
Бур по бетону Denzel 705315 длиной 165 мм, с цельной крестовой пластиной и хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфораторов, предназначенная для получения отверстий диаметром 12 мм в бетоне, кирпиче, камне. Благодаря цельному карбидному наконечнику с 4 режущими кромками бур оптимален для работы с материалами высокой твердости, в том числе с армированным бетоном. Оснастка превосходит большинство аналогов по своим рабочим качествам и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — бур из стали 40Cr твердостью 47-55 HRC выдерживает высокие динамические нагрузки.
- Износостойкость — крестовая пластина из твердого сплава YG8C твердостью 90 HRA долго сохраняет рабочие свойства.
- Высокая производительность — одинарная фрезерованная канавка обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Бур по бетону DENZEL 705315, цельная крестовая пластина, 12x165 мм, SDS PLUS