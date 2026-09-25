Бур по бетону DENZEL 705055, двойная спираль, Cobalt W-tip, 22x600 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 745607
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х4х2
Вес, г.
910
Описание товара Бур по бетону DENZEL 705055, двойная спираль, Cobalt W-tip, 22x600 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705055 размером 22 х 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70974, 26 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733527, ф216 х 20 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715120, 12,0 х 205 мм, полированное, уд...
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73136, 230 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70960, 32 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70134, 38 х 460 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая,...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723006, 1,5-6,5мм, Р6М5К8-TiN, Gol...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Ti...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72060, 16 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733577, ф250 х 30 мм, 40 зубьев
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72065, 16,5 мм, полированное, HSS, 5 шт...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705055 размером 22 х 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону DENZEL 705055, двойная спираль, Cobalt W-tip, 22x600 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону DENZEL 705055, двойная спираль, Cobalt W-tip, 22x600 мм, SDS PLUS