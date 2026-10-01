Бур по бетону DENZEL 705044, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x310 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745600
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х5х2
Вес, г.
320
Описание товара Бур по бетону DENZEL 705044, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x310 мм, SDS PLUS
Бур по бетону DENZEL 705044, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x310 мм, SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70111, 28 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705303, цельная крестовая пластина, 6x265 м...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70681, 16 x 300 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСверло спиральное по металлу Matrix 714310, 10 x 300мм, HSS, нит...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715050, 5,0 х 132 мм, полированное, удл...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718285, 10 x 133мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724006, 26 мм
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726283, 28 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72719, ...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитПильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев +...
Бур по бетону DENZEL 705044, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x310 мм, SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону DENZEL 705044, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x310 мм, SDS PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону DENZEL 705044, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x310 мм, SDS PLUS