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Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 5
Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 6
Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 6
  • Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х5х1
Вес, г.
220

Описание товара Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705022 размером 10 х 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
  • Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
  • Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
  • Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
  • Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705022 размером 10 х 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
  • Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
  • Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
  • Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
  • Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону DENZEL 705022, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x600 мм, SDS PLUS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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