Бур по бетону DENZEL 705018, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x260 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
260
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 745582
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Бур по бетону DENZEL 705018, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x260 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705018 размером 10 х 260 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
10
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705018 размером 10 х 260 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону DENZEL 705018, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x260 мм, SDS PLUS - купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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