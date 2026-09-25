Бур по бетону DENZEL 705013, двойная спираль, Cobalt W-tip, 8x210 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
210
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 745577
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
210
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х4х1
Вес, г.
70
Описание товара Бур по бетону DENZEL 705013, двойная спираль, Cobalt W-tip, 8x210 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705013 размером 8 х 210 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
210
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Denzel Cobalt W-tip 705013 размером 8 х 210 мм, с хвостовиком SDS-plus и двойной спиралью, предназначен для сверления бетона, кирпича и камня. Используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оптимален для проведения строительных, ремонтных, монтажных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина из сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC с W-образной заточкой позволяет увеличить скорость работы на 30%, в том числе при сверлении камня.
- Прочность и износостойкость — рабочая часть из легированной стали 40Х выдерживает интенсивные и длительные ударные нагрузки, что делает бур самым высокопроизводительным среди аналогов средней цены.
- Эффективный отвод шлама — двойная спираль и канавка с дополнительным желобом обеспечивают быстрое удаление пыли, что предотвращает перегрев рабочей части и продлевает срок службы бура.
- Высокая технологичность — бур изготовлен в соответствии с Европейским стандартом, что гарантирует его качество и эффективность сверления.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в упаковке с европодвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону DENZEL 705013, двойная спираль, Cobalt W-tip, 8x210 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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