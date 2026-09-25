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Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. купить с доставкой в Москве
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Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт.

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Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 1
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 2
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 3
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 4
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 5
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 6
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 7
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 8
Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Шарошки металлические - 5 шт
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 1
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 2
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 3
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 4
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 5
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 6
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 7
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 8
  • Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт.
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Шарошки металлические - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
140

Описание товара Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт.

Набор шарошек Matrix 70499 включает в себя 5 насадок для шуруповертов и дрелей для работ по дереву, ДСП, фанере. Он помогает выполнить шлифование заготовок, создать углубления. Высокое качество шарошек позволяет использовать их как для бытовых, так и профессиональных отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Шарошки из стали 45 обладают высокой прочностью и долговечностью.
  • Универсальный цилиндрический хвостовик подходит для большинства видов инструментов.
  • Набор включает 5 наиболее распространенных шарошек, поэтому с ним можно осуществить большинство видов работ по дереву, фанере и ДСП.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Шарошки металлические - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор шарошек Matrix 70499 включает в себя 5 насадок для шуруповертов и дрелей для работ по дереву, ДСП, фанере. Он помогает выполнить шлифование заготовок, создать углубления. Высокое качество шарошек позволяет использовать их как для бытовых, так и профессиональных отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Шарошки из стали 45 обладают высокой прочностью и долговечностью.
  • Универсальный цилиндрический хвостовик подходит для большинства видов инструментов.
  • Набор включает 5 наиболее распространенных шарошек, поэтому с ним можно осуществить большинство видов работ по дереву, фанере и ДСП.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор шарошек по дереву Matrix 70499, 5шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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