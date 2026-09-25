Набор для установки врезных замков Matrix 70493, 22 мм/48 мм (перовое сверло/кольцевая пила)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
48
Комплектация
Перовое сверло 22мм - 1 штСпиральное сверло по дереву 6мм - 1 штКоронка по дереву 48мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 745568
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для перфораторов
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
48
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Перовое сверло 22мм - 1 штСпиральное сверло по дереву 6мм - 1 штКоронка по дереву 48мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х4
Вес, г.
170
Описание товара Набор для установки врезных замков Matrix 70493, 22 мм/48 мм (перовое сверло/кольцевая пила)
Набор Matrix 70493 включает в себя инструменты, необходимые для установки врезных замков с посадочными диаметрами ручек 22 мм/48 мм: перовое и спиральное сверла, а также кольцевую коронку. С его помощью можно самостоятельно установить замок на деревянные двери, не тратя время и средства на вызов мастера.
Преимущества
- Детали набора выполнены из стали 45, которая гарантирует их прочность и долговечность.
- Сверла оснащены универсальным шестигранным хвостовиком, который подходит для большинства инструментов (шуруповертов, дрелей, перфораторов).
- Набор упакован в сэндвич-блистер для удобной транспортировки и безопасного хранения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для перфораторов
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
48
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Перовое сверло 22мм - 1 штСпиральное сверло по дереву 6мм - 1 штКоронка по дереву 48мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 70493 включает в себя инструменты, необходимые для установки врезных замков с посадочными диаметрами ручек 22 мм/48 мм: перовое и спиральное сверла, а также кольцевую коронку. С его помощью можно самостоятельно установить замок на деревянные двери, не тратя время и средства на вызов мастера.
Преимущества
- Детали набора выполнены из стали 45, которая гарантирует их прочность и долговечность.
- Сверла оснащены универсальным шестигранным хвостовиком, который подходит для большинства инструментов (шуруповертов, дрелей, перфораторов).
- Набор упакован в сэндвич-блистер для удобной транспортировки и безопасного хранения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор для установки врезных замков Matrix 70493, 22 мм/48 мм (перовое сверло/кольцевая пила) - по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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