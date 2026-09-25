Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 704920, 30-200 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
200
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 745567
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Загружаем...
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
200
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х2
Вес, г.
430
Описание товара Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 704920, 30-200 мм
Регулируемое сверло по дереву «Балеринка» Matrix 704920 позволяет получать отверстия диаметром 30-200 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах. Для удобства работы оснастка поставляется с шестигранным ключом и точечным направляющим сверлом.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
- Износостойкость — твердосплавные резцы ВК8 рассчитаны на интенсивное использование.
- Сверление отверстий разного диаметра — с помощью шестигранного ключа можно быстро регулировать положение резцов.
- Аккуратная работа — благодаря центральному сверлу резцы не смещаются во время сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
200
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Сверло по дереву регулируемое - 1 шт Точечное направляющее сверло - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Регулируемое сверло по дереву «Балеринка» Matrix 704920 позволяет получать отверстия диаметром 30-200 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах. Для удобства работы оснастка поставляется с шестигранным ключом и точечным направляющим сверлом.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
- Износостойкость — твердосплавные резцы ВК8 рассчитаны на интенсивное использование.
- Сверление отверстий разного диаметра — с помощью шестигранного ключа можно быстро регулировать положение резцов.
- Аккуратная работа — благодаря центральному сверлу резцы не смещаются во время сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 704920, 30-200 мм - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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