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Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм купить с доставкой в Москве
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Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм

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Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 1
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 2
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 3
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 4
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 5
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 6
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 7
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 8
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 9
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Комплектация
Коронка по дереву - 1 штШнековое сверло - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 1
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 2
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 3
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 4
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 5
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 6
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 7
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 8
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 9
  • Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Коронка по дереву - 1 штШнековое сверло - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
350

Описание товара Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм

Набор Matrix 70492 включает в себя все необходимое для установки врезных замков: ключ-шестигранник 4 мм, коронку 54 мм с направляющим сверлом и спиральное сверло 22 мм. Используется при монтаже дверей, пригодится как частному мастеру, так и профессионалу.

Преимущества

  • Прочность — элементы набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
  • Точность выполняемых работ — благодаря направляющему сверлу коронка не смещается во время сверления.
  • Высокая производительность — винтовое сверло обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Удобная работа — сверло и коронка с шестигранными хвостовиками не прокручиваются в патроне.



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Отзывы о товаре Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
54
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Коронка по дереву - 1 штШнековое сверло - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 70492 включает в себя все необходимое для установки врезных замков: ключ-шестигранник 4 мм, коронку 54 мм с направляющим сверлом и спиральное сверло 22 мм. Используется при монтаже дверей, пригодится как частному мастеру, так и профессионалу.

Преимущества

  • Прочность — элементы набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
  • Точность выполняемых работ — благодаря направляющему сверлу коронка не смещается во время сверления.
  • Высокая производительность — винтовое сверло обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Удобная работа — сверло и коронка с шестигранными хвостовиками не прокручиваются в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для установки врезных замков Matrix 70492, 22 мм/54 мм - по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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