Сверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704845, 45 мм, цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
45
Длина, мм
80
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 745561
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
45
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х5
Вес, г.
110
Описание товара Сверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704845, 45 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло Форстнера по дереву Сибртех 704845 с цилиндрическим хвостовиком, используется для получения глухих отверстий диаметром 45 мм в древесине, ДСП, ДВП и других материалах. Благодаря продуманной конструкции инструмента стенки и дно отверстий получаются ровными и гладкими. Сверло применяют для производства мебели, а также выполнения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — сверло из стали 45 устойчиво к механическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — режущими элементами являются твердосплавные пластины из сплава ВК8 твердостью 86-92 HRC.
- Получение ровных отверстий — центрирующее острие удерживает сверло на заданной оси.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 8.0 х 117 мм, сталь P6M5, (296...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 8 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по т...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Професс...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70355, M22 х 30 мм
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, суха...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70248, 14х300 мм, цилиндрический хвосто...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70595, 16 x 450mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70673, 12 x 300 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70906, 16 x 210 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70907, 10 x 400 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитНабор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (ч...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
45
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Форстнера по дереву Сибртех 704845 с цилиндрическим хвостовиком, используется для получения глухих отверстий диаметром 45 мм в древесине, ДСП, ДВП и других материалах. Благодаря продуманной конструкции инструмента стенки и дно отверстий получаются ровными и гладкими. Сверло применяют для производства мебели, а также выполнения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — сверло из стали 45 устойчиво к механическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — режущими элементами являются твердосплавные пластины из сплава ВК8 твердостью 86-92 HRC.
- Получение ровных отверстий — центрирующее острие удерживает сверло на заданной оси.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704845, 45 мм, цилиндрический хвостовик - по цене 450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704845, 45 мм, цилиндрический хвостовик