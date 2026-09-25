Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
липучка
Максимальное число оборотов, об/мин
9000
Воздушный разъем
1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 745529
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2 780 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Эксцентриковая шлифовальная машина - 1 штШтуцер - 1 штГаечный ключ - 1 штПылеуловитель - 1 штШланг пылеуловителя - 1 шт
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
липучка
Максимальное число оборотов, об/мин
9000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х12
Вес, кг.
1.3
Описание товара Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин
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Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Эксцентриковая шлифовальная машина - 1 штШтуцер - 1 штГаечный ключ - 1 штПылеуловитель - 1 штШланг пылеуловителя - 1 шт
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
липучка
Максимальное число оборотов, об/мин
9000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин - стоимость товара 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифовальная машина DENZEL 57492, EPG125, 125 мм, 9000 об/мин, 5 мм, 113 л/мин