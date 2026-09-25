Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Воздушный разъем
3/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 910 руб.
В наличии
Код товара: 745527
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19 910 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штДополнительная рукоятка - 1 штГаечный ключ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Воздушный разъем
3/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х26х18
Вес, кг.
15.89
Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм
Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 с присоединительным квадратом 1" обеспечивает скорость вращения вала 4000 об/мин и развивает крутящий момент до 2600 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Алюминиевый корпус выдерживает высокие нагрузки, инструмент подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Эффективная работа — ударный механизм Twin Hammer обеспечивает высочайший крутящий момент на старте и мгновенный сбалансированный удар, благодаря чему справляется даже с заржавевшим крепежом.
- Удобный выбор параметров работы — регулировка крутящего момента (3 режима вперед + 3 назад) осуществляется при помощи поворотного переключателя.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит штуцер 3/4" для подключения к компрессору.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штДополнительная рукоятка - 1 штГаечный ключ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Воздушный разъем
3/4"
Страна производитель
Китай
Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 с присоединительным квадратом 1" обеспечивает скорость вращения вала 4000 об/мин и развивает крутящий момент до 2600 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Алюминиевый корпус выдерживает высокие нагрузки, инструмент подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Эффективная работа — ударный механизм Twin Hammer обеспечивает высочайший крутящий момент на старте и мгновенный сбалансированный удар, благодаря чему справляется даже с заржавевшим крепежом.
- Удобный выбор параметров работы — регулировка крутящего момента (3 режима вперед + 3 назад) осуществляется при помощи поворотного переключателя.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит штуцер 3/4" для подключения к компрессору.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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