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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм купить с доставкой в Москве
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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм

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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 1
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 2
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 3
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 4
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 5
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 6
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 7
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 8
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 9
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 10
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 11
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 12
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 13
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Воздушный разъем
3/4"
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 1
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 2
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 3
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 4
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 5
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 6
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 7
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 8
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 9
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 10
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 11
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 12
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 13
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1&quot;, 4000 об/мин, 2600 Нм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 910 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм
19 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штДополнительная рукоятка - 1 штГаечный ключ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Воздушный разъем
3/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х26х18
Вес, кг.
15.89

Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм

Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 с присоединительным квадратом 1" обеспечивает скорость вращения вала 4000 об/мин и развивает крутящий момент до 2600 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Алюминиевый корпус выдерживает высокие нагрузки, инструмент подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — ударный механизм Twin Hammer обеспечивает высочайший крутящий момент на старте и мгновенный сбалансированный удар, благодаря чему справляется даже с заржавевшим крепежом.
  • Удобный выбор параметров работы — регулировка крутящего момента (3 режима вперед + 3 назад) осуществляется при помощи поворотного переключателя.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит штуцер 3/4" для подключения к компрессору.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



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Отзывы о товаре Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 штДополнительная рукоятка - 1 штГаечный ключ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
4000
Воздушный разъем
3/4"
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный пневмогайковерт Denzel IW2600 57490 с присоединительным квадратом 1" обеспечивает скорость вращения вала 4000 об/мин и развивает крутящий момент до 2600 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Алюминиевый корпус выдерживает высокие нагрузки, инструмент подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — ударный механизм Twin Hammer обеспечивает высочайший крутящий момент на старте и мгновенный сбалансированный удар, благодаря чему справляется даже с заржавевшим крепежом.
  • Удобный выбор параметров работы — регулировка крутящего момента (3 режима вперед + 3 назад) осуществляется при помощи поворотного переключателя.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит штуцер 3/4" для подключения к компрессору.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневмогайковерт DENZEL 57490, IW2600, 1", 4000 об/мин, 2600 Нм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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