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Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин купить с доставкой в Москве
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Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин

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Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 1
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 2
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 3
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 4
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 5
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 6
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 7
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 8
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 9
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 10
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 11
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 12
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 13
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 14
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 15
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 16
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 17
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 18
Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
механическое крепление
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 1
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 2
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  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 4
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 5
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 6
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 7
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 8
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 9
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 10
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 11
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 12
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 13
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 14
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 15
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 16
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 17
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 18
  • Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745520
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Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин
3 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Машина шлифовальная угловая - 1 штБоковая рукоятка - 1 штЗащитный кожух - 1 штКлюч специальный - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип соединения
быстросъемный коннектор евро тип
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
механическое крепление
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
Уровень шума, дБ
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х11
Вес, кг.
2.19

Описание товара Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин

Угловая шлифовальная машина Denzel AGB-125-1700 26914 мощностью 1700 Вт используется для выполнения отрезных, зачистных и шлифовальных работ с металлическими заготовками при помощи абразивных кругов и проволочных щеток. Совместима с оснасткой диаметром 125 мм, имеет функцию поддержания оборотов под нагрузкой, частота вращения шпинделя составляет 3000-11000 об/мин. Система пылезащиты двигателя позволяет работать по бетону и камню.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима — электронная регулировка позволяет устанавливать необходимую частоту вращения.
  • Плавный пуск — машина включается без рывков, также исключается перегрузка электросети.
  • Эффективность — опция поддержания оборотов двигателя под нагрузкой позволяет шлифовать материалы неоднородной твердости.
  • Безопасность — производителем предусмотрена защита от случайного пуска, защита от перегрузки и двойная изоляция токопроводящих элементов.
  • Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя в сочетании с бесключевой регулировкой кожуха упрощает установку и замену оснастки.
  • Фиксация кнопки пуска — во время работы не нужно постоянно удерживать выключатель.
  • Эргономичность — тонкий корпус удобно держать в руке, боковую рукоятку можно установить слева или справа для наиболее комфортного захвата.
  • Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля составляет 3 метра.
  • Безопасная работа — улучшенный защитный кожух предохраняет пользователя от летящих искр и осколков.
  • Комфортная работа — углошлифовальная машина весит всего 2,1 кг.
  • Все необходимое в комплекте — УШМ поставляется с боковой рукояткой, защитным кожухом, ключом для фиксации оснастки и запасными угольными щетками.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Машина шлифовальная угловая - 1 штБоковая рукоятка - 1 штЗащитный кожух - 1 штКлюч специальный - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип соединения
быстросъемный коннектор евро тип
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
механическое крепление
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
Уровень шума, дБ
100
Страна производитель
Китай
Описание

Угловая шлифовальная машина Denzel AGB-125-1700 26914 мощностью 1700 Вт используется для выполнения отрезных, зачистных и шлифовальных работ с металлическими заготовками при помощи абразивных кругов и проволочных щеток. Совместима с оснасткой диаметром 125 мм, имеет функцию поддержания оборотов под нагрузкой, частота вращения шпинделя составляет 3000-11000 об/мин. Система пылезащиты двигателя позволяет работать по бетону и камню.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима — электронная регулировка позволяет устанавливать необходимую частоту вращения.
  • Плавный пуск — машина включается без рывков, также исключается перегрузка электросети.
  • Эффективность — опция поддержания оборотов двигателя под нагрузкой позволяет шлифовать материалы неоднородной твердости.
  • Безопасность — производителем предусмотрена защита от случайного пуска, защита от перегрузки и двойная изоляция токопроводящих элементов.
  • Быстрая подготовка к работе — функция блокировки шпинделя в сочетании с бесключевой регулировкой кожуха упрощает установку и замену оснастки.
  • Фиксация кнопки пуска — во время работы не нужно постоянно удерживать выключатель.
  • Эргономичность — тонкий корпус удобно держать в руке, боковую рукоятку можно установить слева или справа для наиболее комфортного захвата.
  • Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля составляет 3 метра.
  • Безопасная работа — улучшенный защитный кожух предохраняет пользователя от летящих искр и осколков.
  • Комфортная работа — углошлифовальная машина весит всего 2,1 кг.
  • Все необходимое в комплекте — УШМ поставляется с боковой рукояткой, защитным кожухом, ключом для фиксации оснастки и запасными угольными щетками.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Пневматическая углошлифовальная машина DENZEL 57477, AG125, 11000 об/мин, 125 мм, 186 л/мин - этот товар вы можете купить по цене 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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