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Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм купить с доставкой в Москве
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Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм

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Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 1
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 2
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 3
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 4
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 5
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 6
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 7
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 8
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 9
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 10
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 11
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 12
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 13
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 14
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 15
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
160
Воздушный разъем
1/4"
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 1
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 2
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 3
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 4
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 5
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 6
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 7
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 8
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 9
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 10
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 11
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 12
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 13
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 14
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 15
  • Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2&quot;, 160 об/мин, 100 Нм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Трещотка - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
160
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х7х6
Вес, кг.
1.26

Описание товара Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм

Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм



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Отзывы о товаре Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Трещотка - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
160
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленная пневмотрещотка DENZEL 57475, RP100, 1/2", 160 об/мин, 100 Нм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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