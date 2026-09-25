Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм
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Характеристики
Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм
Ударный пневмогайковерт Denzel IW1500SP 57474 с присоединительным квадратом 1/2? и скоростью вращения шпинделя 8800 об/мин предназначен для закручивания и откручивания крепежей, а благодаря повышенному крутящему моменту 1490 Нм легко справляется с высоконагруженными соединениями. Инструмент подходит для профессионального использования на сборочном производстве, в автосервисе, в слесарном цехе, на строительной площадке
Преимущества
- Высокая эффективность — механизм Twin Hammer помогает открутить даже проржавевший крепеж.
- 4 ступени регулировки скорости — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа.
- Прочность и долговечность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
- Функция реверса — можно менять направление вращения патрона для быстрого перехода от монтажа к демонтажу.
- Легкая подготовка к работе — благодаря соединению рапид гайковерт быстро подключается к компрессору.
- Эргономичность — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки и не доставляет дискомфорт.
- Комфортное использование — рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без усталости.
- Готовность к работе — штуцер для подключения к компрессору уже есть в комплекте.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
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Ударный пневмогайковерт Denzel IW1500SP 57474 с присоединительным квадратом 1/2? и скоростью вращения шпинделя 8800 об/мин предназначен для закручивания и откручивания крепежей, а благодаря повышенному крутящему моменту 1490 Нм легко справляется с высоконагруженными соединениями. Инструмент подходит для профессионального использования на сборочном производстве, в автосервисе, в слесарном цехе, на строительной площадке
Преимущества
- Высокая эффективность — механизм Twin Hammer помогает открутить даже проржавевший крепеж.
- 4 ступени регулировки скорости — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа.
- Прочность и долговечность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
- Функция реверса — можно менять направление вращения патрона для быстрого перехода от монтажа к демонтажу.
- Легкая подготовка к работе — благодаря соединению рапид гайковерт быстро подключается к компрессору.
- Эргономичность — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки и не доставляет дискомфорт.
- Комфортное использование — рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без усталости.
- Готовность к работе — штуцер для подключения к компрессору уже есть в комплекте.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм