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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм купить с доставкой в Москве
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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм

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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 1
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 2
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 3
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 4
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 5
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 6
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 7
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 8
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 9
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 10
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 11
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 12
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 13
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Воздушный разъем
1/4"
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 1
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 2
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 3
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 4
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 5
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 6
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 7
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 8
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 9
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 10
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 11
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 12
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 13
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2&quot;, 8800 об/мин, 1490 Нм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745517
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм
8 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х8
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм

Ударный пневмогайковерт Denzel IW1500SP 57474 с присоединительным квадратом 1/2? и скоростью вращения шпинделя 8800 об/мин предназначен для закручивания и откручивания крепежей, а благодаря повышенному крутящему моменту 1490 Нм легко справляется с высоконагруженными соединениями. Инструмент подходит для профессионального использования на сборочном производстве, в автосервисе, в слесарном цехе, на строительной площадке

Преимущества

  • Высокая эффективность — механизм Twin Hammer помогает открутить даже проржавевший крепеж.
  • 4 ступени регулировки скорости — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа.
  • Прочность и долговечность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
  • Функция реверса — можно менять направление вращения патрона для быстрого перехода от монтажа к демонтажу.
  • Легкая подготовка к работе — благодаря соединению рапид гайковерт быстро подключается к компрессору.
  • Эргономичность — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки и не доставляет дискомфорт.
  • Комфортное использование — рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без усталости.
  • Готовность к работе — штуцер для подключения к компрессору уже есть в комплекте.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



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Отзывы о товаре Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
8800
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный пневмогайковерт Denzel IW1500SP 57474 с присоединительным квадратом 1/2? и скоростью вращения шпинделя 8800 об/мин предназначен для закручивания и откручивания крепежей, а благодаря повышенному крутящему моменту 1490 Нм легко справляется с высоконагруженными соединениями. Инструмент подходит для профессионального использования на сборочном производстве, в автосервисе, в слесарном цехе, на строительной площадке

Преимущества

  • Высокая эффективность — механизм Twin Hammer помогает открутить даже проржавевший крепеж.
  • 4 ступени регулировки скорости — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа.
  • Прочность и долговечность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
  • Функция реверса — можно менять направление вращения патрона для быстрого перехода от монтажа к демонтажу.
  • Легкая подготовка к работе — благодаря соединению рапид гайковерт быстро подключается к компрессору.
  • Эргономичность — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки и не доставляет дискомфорт.
  • Комфортное использование — рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без усталости.
  • Готовность к работе — штуцер для подключения к компрессору уже есть в комплекте.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


Ударный пневмогайковерт DENZEL 57474, IW1500SP, 1/2", 8800 об/мин, 1490 Нм - стоимость товара 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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