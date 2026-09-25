Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм
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Характеристики
Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм
Ударный пневмогайковерт Denzel IW680 57471 с присоединительным квадратом 1/2?, максимальной скоростью вращения 7000 об/мин и крутящим моментом 680 Нм быстро справляется с закручиванием и откручиванием резьбовых крепежей, в том числе и с высоконагруженными соединениями. Крутящего момента достаточно для выполнения профессиональных задач в сборочном и сварочном цехах, на строительной площадке или в сервисе шиномонтажа. Гайковерт имеет 10 ступеней регулировки, что позволяет установить оптимальный режим работы в зависимости от типа крепежа и материала.
Преимущества
- Высокая эффективность — благодаря ударному механизму Twin Hammer гайковерт справляется даже с заржавевшими соединениями.
- Прочность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
- Встроенный реверс — можно быстро перейти от монтажа к демонтажу крепежей.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря соединению рапид подключить гайковерт к компрессору можно за несколько секунд.
- Комфортная работа — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки, не попадая на пользователя.
- Штуцер в комплекте — пневмогайковерт полностью готов к работе.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
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Ударный пневмогайковерт Denzel IW680 57471 с присоединительным квадратом 1/2?, максимальной скоростью вращения 7000 об/мин и крутящим моментом 680 Нм быстро справляется с закручиванием и откручиванием резьбовых крепежей, в том числе и с высоконагруженными соединениями. Крутящего момента достаточно для выполнения профессиональных задач в сборочном и сварочном цехах, на строительной площадке или в сервисе шиномонтажа. Гайковерт имеет 10 ступеней регулировки, что позволяет установить оптимальный режим работы в зависимости от типа крепежа и материала.
Преимущества
- Высокая эффективность — благодаря ударному механизму Twin Hammer гайковерт справляется даже с заржавевшими соединениями.
- Прочность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
- Встроенный реверс — можно быстро перейти от монтажа к демонтажу крепежей.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря соединению рапид подключить гайковерт к компрессору можно за несколько секунд.
- Комфортная работа — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки, не попадая на пользователя.
- Штуцер в комплекте — пневмогайковерт полностью готов к работе.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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