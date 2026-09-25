Top.Mail.Ru
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 1
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 2
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 3
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 4
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 5
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 6
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 7
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 8
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 9
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 10
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 11
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 12
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 13
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 14
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 15
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
7000
Воздушный разъем
1/4"
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 1
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 2
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 3
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 4
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 5
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 6
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 7
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 8
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 9
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 10
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 11
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 12
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 13
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 14
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 15
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2&quot;, 7000 об/мин, 680 Нм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
7000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х8
Вес, кг.
2.94

Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм

Ударный пневмогайковерт Denzel IW680 57471 с присоединительным квадратом 1/2?, максимальной скоростью вращения 7000 об/мин и крутящим моментом 680 Нм быстро справляется с закручиванием и откручиванием резьбовых крепежей, в том числе и с высоконагруженными соединениями. Крутящего момента достаточно для выполнения профессиональных задач в сборочном и сварочном цехах, на строительной площадке или в сервисе шиномонтажа. Гайковерт имеет 10 ступеней регулировки, что позволяет установить оптимальный режим работы в зависимости от типа крепежа и материала.

Преимущества

  • Высокая эффективность — благодаря ударному механизму Twin Hammer гайковерт справляется даже с заржавевшими соединениями.
  • Прочность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
  • Встроенный реверс — можно быстро перейти от монтажа к демонтажу крепежей.
  • Быстрая подготовка к работе — благодаря соединению рапид подключить гайковерт к компрессору можно за несколько секунд.
  • Комфортная работа — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки, не попадая на пользователя.
  • Штуцер в комплекте — пневмогайковерт полностью готов к работе.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
7000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный пневмогайковерт Denzel IW680 57471 с присоединительным квадратом 1/2?, максимальной скоростью вращения 7000 об/мин и крутящим моментом 680 Нм быстро справляется с закручиванием и откручиванием резьбовых крепежей, в том числе и с высоконагруженными соединениями. Крутящего момента достаточно для выполнения профессиональных задач в сборочном и сварочном цехах, на строительной площадке или в сервисе шиномонтажа. Гайковерт имеет 10 ступеней регулировки, что позволяет установить оптимальный режим работы в зависимости от типа крепежа и материала.

Преимущества

  • Высокая эффективность — благодаря ударному механизму Twin Hammer гайковерт справляется даже с заржавевшими соединениями.
  • Прочность — металлический корпус выдерживает интенсивные нагрузки.
  • Встроенный реверс — можно быстро перейти от монтажа к демонтажу крепежей.
  • Быстрая подготовка к работе — благодаря соединению рапид подключить гайковерт к компрессору можно за несколько секунд.
  • Комфортная работа — отработанный воздух выходит через отверстие в нижней части рукоятки, не попадая на пользователя.
  • Штуцер в комплекте — пневмогайковерт полностью готов к работе.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневмогайковерт DENZEL 57471, IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм - данный товар вы можете купить по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...