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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм купить с доставкой в Москве
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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм

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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 1
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 2
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 3
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 4
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 5
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 6
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 7
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 8
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 9
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 10
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 11
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 12
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 13
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 14
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 15
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 16
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 17
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 18
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
8500
Воздушный разъем
1/4"
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  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 2
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  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 6
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 7
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 8
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 9
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 10
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 11
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 12
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 13
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 14
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 15
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 16
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 17
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 18
  • Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2&quot;, 8500 об/мин, 710 Нм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
8500
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х8
Вес, кг.
1.95

Описание товара Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм

Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм



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Отзывы о товаре Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Гайковерт - 1 штШтуцер - 1 шт
Тип соединения
быстросъем
Максимальное число оборотов, об/мин
8500
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневмогайковерт DENZEL 57470, IWS550 Compact, 1/2", 8500 об/мин, 710 Нм – стоимость товара 5950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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