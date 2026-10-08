Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"
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Характеристики
Описание товара Блок подготовки воздуха регулятор-фильтр-лубрикатор DENZEL 57469, FLR1500, 10 бар, 1500 л/мин, 1/4"
Блок подготовки воздуха Denzel FLR1500 57469 с фильтром-влагоотделителем, регулятором и лубрикатором, с присоединительным размером 1/4 дюйма, имеет пропускную способность 1500 л/мин, работает под давлением до 10 бар и позволяет увеличить срок службы пневматического инструмента.,Регулятор со встроенным манометром помогает контролировать и поддерживать заданное давление для корректной работы пневмоинструмента. Фильтр предназначен для очистки сжатого воздуха от конденсата и посторонних частиц размером от 40 мкм. Лубрикатор служит для подачи масла к пневмоинструменту. Блок используется совместно с компрессорами на строительной площадке, в мастерской, на производстве, в автосервисе, пригодится также в гараже.
Преимущества
- Вместительная емкость лубрикатора — объем масла 25 мл позволяет снизить частоту заправок.
- Регулировка количества подаваемого масла — можно установить оптимальный режим в зависимости от подключенного инструмента.
- Простой монтаж — отверстия в корпусе блока позволяют закрепить его на стене.
- Качественный фильтрующий элемент — он изготовлен из полиэстера и отличается повышенной пылеемкостью, поэтому не нуждается в частой замене.
- Удобное обслуживание — корпус фильтра и лубрикатора из прозрачного пластика позволяет отслеживать степень загрязнения и количество масла.
- Сливной клапан — предусмотрен автоматический сброс скопившегося конденсата без участия пользователя.
- Гарантия 3 года — качество блока подготовки воздуха подтверждено производителем.
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Блок подготовки воздуха Denzel FLR1500 57469 с фильтром-влагоотделителем, регулятором и лубрикатором, с присоединительным размером 1/4 дюйма, имеет пропускную способность 1500 л/мин, работает под давлением до 10 бар и позволяет увеличить срок службы пневматического инструмента.,Регулятор со встроенным манометром помогает контролировать и поддерживать заданное давление для корректной работы пневмоинструмента. Фильтр предназначен для очистки сжатого воздуха от конденсата и посторонних частиц размером от 40 мкм. Лубрикатор служит для подачи масла к пневмоинструменту. Блок используется совместно с компрессорами на строительной площадке, в мастерской, на производстве, в автосервисе, пригодится также в гараже.
Преимущества
- Вместительная емкость лубрикатора — объем масла 25 мл позволяет снизить частоту заправок.
- Регулировка количества подаваемого масла — можно установить оптимальный режим в зависимости от подключенного инструмента.
- Простой монтаж — отверстия в корпусе блока позволяют закрепить его на стене.
- Качественный фильтрующий элемент — он изготовлен из полиэстера и отличается повышенной пылеемкостью, поэтому не нуждается в частой замене.
- Удобное обслуживание — корпус фильтра и лубрикатора из прозрачного пластика позволяет отслеживать степень загрязнения и количество масла.
- Сливной клапан — предусмотрен автоматический сброс скопившегося конденсата без участия пользователя.
- Гарантия 3 года — качество блока подготовки воздуха подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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