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Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин купить с доставкой в Москве
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Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин

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Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 1
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 2
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 3
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 4
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 5
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 6
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 7
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 8
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 9
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 10
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 11
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 12
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 13
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 14
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 15
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 16
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 17
Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Воздушный разъем
1/4"
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 1
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 2
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 3
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 4
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 5
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 6
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 7
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 8
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 9
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 10
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 11
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 12
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 13
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 14
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 15
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 16
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 17
  • Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745511
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток - 1 штШтуцер - 1 штКейс - 1 штЗубило - 4, Масленка - 1 штПружина-держатель - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х7
Вес, кг.
2.16

Описание товара Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин

Пневматический молоток Denzel НР4500 57468 с набором насадок в комплекте, производительностью 4500 уд/мин, потребляет 113 л воздуха в минуту и используется для резки, дробления конструкций и материалов из древесины, кирпича, камня или бетона. Благодаря высокой скорости работы подходит для профессионального использования. Расход воздуха невелик, поэтому молоток можно использовать с небольшими компрессорами.

Преимущества

  • Надежность — металлический корпус выдерживает высокие динамические нагрузки.
  • Регулировка мощности — можно установить оптимальный режим в соответствии с плотностью рабочего материала.
  • Быстросъемное соединение — подключение инструмента к компрессору занимает несколько секунд.
  • Продуманная комплектация — в набор входит масленка, штуцер и 4 насадки, а значит, их не нужно покупать отдельно.
  • Комфортное использование — молоток весит 2,08 кг, а эргономичная прорезиненная рукоятка снижает вибрации, поэтому длительная работа не вызывает усталость.
  • Удобное хранение и транспортировка — молоток поставляется в прочном кейсе.
  • Расширенная 3-летняя гарантия — высокое качество пневмомолотка подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток - 1 штШтуцер - 1 штКейс - 1 штЗубило - 4, Масленка - 1 штПружина-держатель - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматический молоток Denzel НР4500 57468 с набором насадок в комплекте, производительностью 4500 уд/мин, потребляет 113 л воздуха в минуту и используется для резки, дробления конструкций и материалов из древесины, кирпича, камня или бетона. Благодаря высокой скорости работы подходит для профессионального использования. Расход воздуха невелик, поэтому молоток можно использовать с небольшими компрессорами.

Преимущества

  • Надежность — металлический корпус выдерживает высокие динамические нагрузки.
  • Регулировка мощности — можно установить оптимальный режим в соответствии с плотностью рабочего материала.
  • Быстросъемное соединение — подключение инструмента к компрессору занимает несколько секунд.
  • Продуманная комплектация — в набор входит масленка, штуцер и 4 насадки, а значит, их не нужно покупать отдельно.
  • Комфортное использование — молоток весит 2,08 кг, а эргономичная прорезиненная рукоятка снижает вибрации, поэтому длительная работа не вызывает усталость.
  • Удобное хранение и транспортировка — молоток поставляется в прочном кейсе.
  • Расширенная 3-летняя гарантия — высокое качество пневмомолотка подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический молоток DENZEL 57468, НР4500 + набор насадок, 113 л/мин, 4500 уд/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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