Top.Mail.Ru
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 1
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 2
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 3
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 4
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 5
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 6
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 7
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 8
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 9
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 10
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 11
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 12
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 13
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 14
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Крепление шлифлиста
механическое крепление
Максимальное число оборотов, об/мин
25000
Воздушный разъем
1/4"
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 1
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 2
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 3
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 4
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 5
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 6
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 7
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 8
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 9
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 10
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 11
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 12
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 13
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 14
  • Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745509
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Пневмошлифмашина прямая - 1 штШтуцер 1/4" - 1 штШлифовальные камни - 10 штЦанга - 2 штГаечный ключ - 2 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Крепление шлифлиста
механическое крепление
Максимальное число оборотов, об/мин
25000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х6
Вес, кг.
1.05

Описание товара Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113

Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Пневмошлифмашина прямая - 1 штШтуцер 1/4" - 1 штШлифовальные камни - 10 штЦанга - 2 штГаечный ключ - 2 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Крепление шлифлиста
механическое крепление
Максимальное число оборотов, об/мин
25000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Китай
Описание
Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневмошлифмашина прямая DENZEL 57464, PGS25000, 25000 об/мин, 10 шлиф. камней, цанга - 3, 6 мм, 113 - стоимость товара 1710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...