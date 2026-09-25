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Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин

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Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 1
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 2
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 3
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 4
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 5
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
зажим
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
  • Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5&quot;, 11000 об/мин - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин
9 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
УШМ пневматическая - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
зажим
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, кг.
2.15

Описание товара Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин

Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
УШМ пневматическая - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Диаметр диска, мм
125
Крепление шлифлиста
зажим
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Описание
Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина пневматическая GROSS 57454, G506, 5", 11000 об/мин - по цене 9410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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