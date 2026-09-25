Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Максимальное число оборотов, об/мин
700
Воздушный разъем
1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб.
В наличии
Код товара: 745506
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6 660 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Шуруповерт пневматический - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
700
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
25х16х5
Вес, кг.
1.58
Описание товара Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин
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Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Шуруповерт пневматический - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
резьбовое
Максимальное число оборотов, об/мин
700
Воздушный разъем
1/4"
Страна производитель
Тайвань
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Шуруповерт пневматический GROSS 57448, G208, 1/4", 17Нм, 700 об/мин - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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