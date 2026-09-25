Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб.
В наличии
Код товара: 745505
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Загружаем...
13 270 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штНабор ключей - 4 штМасленка - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"
Максимальный диаметр гвоздя, мм
3.05
Максимальная длина гвоздя
90
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х15
Вес, кг.
7.4
Описание товара Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штНабор ключей - 4 штМасленка - 1 штКейс - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"
Максимальный диаметр гвоздя, мм
3.05
Максимальная длина гвоздя
90
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Нейлер пневматический DENZEL 57429, PN2190 для гвоздей SN21 от 50 до 90 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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