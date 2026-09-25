Нейлер-степлер пнев. Matrix 57427, 3 в 1, с рег. глуб., гвозди 18GA, гвозди 16GA, скобы 18 GA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
13
Максимальный размер скоб, мм
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб.
В наличии
Код товара: 745503
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4 220 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер-степлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
13
Максимальный размер скоб, мм
40
Максимальная длина гвоздя
50
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, кг.
1.44
Описание товара Нейлер-степлер пнев. Matrix 57427, 3 в 1, с рег. глуб., гвозди 18GA, гвозди 16GA, скобы 18 GA
Нейлер-степлер пнев. Matrix 57427, 3 в 1, с рег. глуб., гвозди 18GA, гвозди 16GA, скобы 18 GA
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Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер-степлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
13
Максимальный размер скоб, мм
40
Максимальная длина гвоздя
50
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Нейлер-степлер пнев. Matrix 57427, 3 в 1, с рег. глуб., гвозди 18GA, гвозди 16GA, скобы 18 GA
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Нейлер-степлер пнев. Matrix 57427, 3 в 1, с рег. глуб., гвозди 18GA, гвозди 16GA, скобы 18 GA - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нейлер-степлер пнев. Matrix 57427, 3 в 1, с рег. глуб., гвозди 18GA, гвозди 16GA, скобы 18 GA