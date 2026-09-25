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Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 купить с доставкой в Москве
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Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4

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Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 1
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 2
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 3
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 4
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 5
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 6
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 7
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 8
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 9
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 10
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 11
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 12
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 13
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 14
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 15
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 16
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 17
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 18
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
25
Максимальный размер скоб, мм
40
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 1
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 2
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 3
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 4
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 5
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 6
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 7
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 8
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 9
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 10
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 11
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 12
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 13
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 14
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 15
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 16
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 17
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 18
  • Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер-степлер пневматический - 1 шт, Ключ шестигранный - 2 шт, Масленка - 1 шт, Штуцер - 1 шт, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
25
Максимальный размер скоб, мм
40
Максимальная длина гвоздя
50
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.68

Описание товара Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4

Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4



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Отзывы о товаре Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер-степлер пневматический - 1 шт, Ключ шестигранный - 2 шт, Масленка - 1 шт, Штуцер - 1 шт, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Минимальный размер скоб, мм
25
Максимальный размер скоб, мм
40
Максимальная длина гвоздя
50
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Описание
Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нейлер-степлер пневматический Matrix 57426, 2 в 1, гвозди 18GA длина 10-50 мм, скобы 18GA длина 25-4 - купить по цене 3610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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