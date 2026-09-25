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Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм купить с доставкой в Москве
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Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм

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Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 1
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 2
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 3
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 4
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 5
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 6
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 7
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 8
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 9
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 10
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 11
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 12
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 13
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 14
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 15
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 16
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 17
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 18
Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Воздушный разъем
рапид (EURO)
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 1
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 2
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 3
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 4
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 5
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 6
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 7
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 8
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 9
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 10
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 11
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 12
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 13
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 14
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 15
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 16
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 17
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 18
  • Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм
14 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штКлючи - 2 штМасленка - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
рапид (EURO)
Максимальный диаметр гвоздя, мм
2.9
Максимальная длина гвоздя
70
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х14
Вес, кг.
4.34

Описание товара Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм

Пневматический нейлер Denzel CN70 57421 совместим с барабанными гвоздями типа CNW длиной 45-70 мм и предназначен для проведения строительно-ремонтных работ, а также производства мебели, паллет и других изделий из дерева, таких как тара и упаковка. Максимальное рабочее давление составляет 7,5 бар, что обеспечивает высокую скорость работы и позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Долговечность — алюминиевый корпус устойчив к механическим воздействиям и коррозии.
  • Эргономичность — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони, что обеспечивает комфорт при длительной работе.
  • Быстрая загрузка барабанных гвоздей — нейлер позволяет эффективно выполнять работы по креплению различных материалов.
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит масленка и шестигранные ключи для настройки и обслуживания.
  • Бесперебойная работа — магазин вмещает до 300 гвоздей, что позволяет длительное время не отвлекаться на загрузку крепежа.
  • Безопасность пользователя — экран защищает от вылета инородных частиц, а блокировка выключателя предотвращает случайное срабатывание механизма.
  • Небольшой вес — инструмент можно удерживать одной рукой, что особенно удобно при работе на вертикальных поверхностях.
  • Гарантия 3 года — надежность пневматического нейлера подтверждена производителем.



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Отзывы о товаре Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штКлючи - 2 штМасленка - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
рапид (EURO)
Максимальный диаметр гвоздя, мм
2.9
Максимальная длина гвоздя
70
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматический нейлер Denzel CN70 57421 совместим с барабанными гвоздями типа CNW длиной 45-70 мм и предназначен для проведения строительно-ремонтных работ, а также производства мебели, паллет и других изделий из дерева, таких как тара и упаковка. Максимальное рабочее давление составляет 7,5 бар, что обеспечивает высокую скорость работы и позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Долговечность — алюминиевый корпус устойчив к механическим воздействиям и коррозии.
  • Эргономичность — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони, что обеспечивает комфорт при длительной работе.
  • Быстрая загрузка барабанных гвоздей — нейлер позволяет эффективно выполнять работы по креплению различных материалов.
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит масленка и шестигранные ключи для настройки и обслуживания.
  • Бесперебойная работа — магазин вмещает до 300 гвоздей, что позволяет длительное время не отвлекаться на загрузку крепежа.
  • Безопасность пользователя — экран защищает от вылета инородных частиц, а блокировка выключателя предотвращает случайное срабатывание механизма.
  • Небольшой вес — инструмент можно удерживать одной рукой, что особенно удобно при работе на вертикальных поверхностях.
  • Гарантия 3 года — надежность пневматического нейлера подтверждена производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нейлер пневматический DENZEL 57421, CN70 для гвоздей CNW от 45 до 70 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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