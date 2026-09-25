Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57420, 10 до 22 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
рапид (EURO)
Минимальный размер скоб, мм
10
Максимальный размер скоб, мм
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
В наличии
Код товара: 745499
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Загружаем...
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Загружаем...
2 960 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Степлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
рапид (EURO)
Минимальный размер скоб, мм
10
Максимальный размер скоб, мм
22
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х7
Вес, кг.
1.41
Описание товара Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57420, 10 до 22 мм
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57420, 10 до 22 мм
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Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Степлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
рапид (EURO)
Минимальный размер скоб, мм
10
Максимальный размер скоб, мм
22
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57420, 10 до 22 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Степлер пневматический для прямоугольных скоб от Matrix 57420, 10 до 22 мм - по цене 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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