Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57410, 10 до 50 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
1/4"(M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
В наличии
Код товара: 745497
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Загружаем...
3 530 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Максимальная длина гвоздя
50
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, кг.
1.65
Описание товара Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57410, 10 до 50 мм
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57410, 10 до 50 мм
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Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Максимальная длина гвоздя
50
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57410, 10 до 50 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57410, 10 до 50 мм - по цене 3530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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