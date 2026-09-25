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Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм купить с доставкой в Москве
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Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм

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Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 1
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 2
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 3
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 4
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 5
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 6
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 7
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 8
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 9
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 10
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 11
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 12
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 13
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 14
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 15
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 16
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 17
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 18
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Воздушный разъем
1/4"(M)
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 1
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 2
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 3
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 4
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 5
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 6
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 7
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 8
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 9
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 10
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 11
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 12
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 13
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 14
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 15
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 16
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 17
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 18
  • Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Максимальная длина гвоздя
32
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х7
Вес, кг.
1.31

Описание товара Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм

Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм



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Отзывы о товаре Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Нейлер пневматический - 1 штКлюч шестигранный - 2 штМасленка - 1 штШтуцер - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Максимальная длина гвоздя
32
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Описание
Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нейлер пневматический для гвоздей от Matrix 57405, 10 до 32 мм - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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