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Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм купить с доставкой в Москве
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Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм

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Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 1
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 2
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 3
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 4
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 5
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 6
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 7
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 8
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 9
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 10
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 11
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 12
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 13
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 14
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 15
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 16
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 17
Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Воздушный разъем
1/4"(M)
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 1
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 2
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 3
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 4
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 5
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 6
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 7
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 8
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 9
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 10
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 11
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 12
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 13
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 14
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 15
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 16
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 17
  • Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток - 1 штШтуцер - 1 штКлючи - 2 шт.Масленка - 1 шт.Инструкция по эксплуатации - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Максимальный диаметр гвоздя, мм
3.3
Максимальная длина гвоздя
120
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х10
Вес, г.
960

Описание товара Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм

Пневматический молоток Denzel НР120 57403 предназначен для забивания одиночных строительных гвоздей длиной 25-120 мм и диаметром 2,87-3,30 мм при помощи сжатого воздуха. Рабочее давление составляет 4-7 бар. Молоток оптимален для работы в ограниченном пространстве, где требуется особая точность. Используется для выполнения строительно-ремонтных работ, идеален для профессионального применения.

Преимущества

  • Надежность — прочный алюминиевый корпус устойчив к высоким нагрузкам.
  • Быстросъемное соединение «рапид» — подключение инструмента к компрессору занимает всего несколько секунд.
  • Малый вес 0,7 кг — молоток удобен для работы в труднодоступных местах, длительная работа не вызывает ощущение усталости.
  • Эргономичность — корпус удобно ложится в руку, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени.
  • Удобное обслуживание — в комплект поставки входит масленка, а также шестигранный и рожковый ключи.
  • Гарантия 3 года — высокое качество пневматического молотка подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток - 1 штШтуцер - 1 штКлючи - 2 шт.Масленка - 1 шт.Инструкция по эксплуатации - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"(M)
Максимальный диаметр гвоздя, мм
3.3
Максимальная длина гвоздя
120
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматический молоток Denzel НР120 57403 предназначен для забивания одиночных строительных гвоздей длиной 25-120 мм и диаметром 2,87-3,30 мм при помощи сжатого воздуха. Рабочее давление составляет 4-7 бар. Молоток оптимален для работы в ограниченном пространстве, где требуется особая точность. Используется для выполнения строительно-ремонтных работ, идеален для профессионального применения.

Преимущества

  • Надежность — прочный алюминиевый корпус устойчив к высоким нагрузкам.
  • Быстросъемное соединение «рапид» — подключение инструмента к компрессору занимает всего несколько секунд.
  • Малый вес 0,7 кг — молоток удобен для работы в труднодоступных местах, длительная работа не вызывает ощущение усталости.
  • Эргономичность — корпус удобно ложится в руку, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени.
  • Удобное обслуживание — в комплект поставки входит масленка, а также шестигранный и рожковый ключи.
  • Гарантия 3 года — высокое качество пневматического молотка подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм - этот товар вы можете купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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