Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм
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Характеристики
Описание товара Пневматический молоток DENZEL 57403, HP120 для одиночных гвоздей до 120 мм
Пневматический молоток Denzel НР120 57403 предназначен для забивания одиночных строительных гвоздей длиной 25-120 мм и диаметром 2,87-3,30 мм при помощи сжатого воздуха. Рабочее давление составляет 4-7 бар. Молоток оптимален для работы в ограниченном пространстве, где требуется особая точность. Используется для выполнения строительно-ремонтных работ, идеален для профессионального применения.
Преимущества
- Надежность — прочный алюминиевый корпус устойчив к высоким нагрузкам.
- Быстросъемное соединение «рапид» — подключение инструмента к компрессору занимает всего несколько секунд.
- Малый вес 0,7 кг — молоток удобен для работы в труднодоступных местах, длительная работа не вызывает ощущение усталости.
- Эргономичность — корпус удобно ложится в руку, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени.
- Удобное обслуживание — в комплект поставки входит масленка, а также шестигранный и рожковый ключи.
- Гарантия 3 года — высокое качество пневматического молотка подтверждено производителем.
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Пневматический молоток Denzel НР120 57403 предназначен для забивания одиночных строительных гвоздей длиной 25-120 мм и диаметром 2,87-3,30 мм при помощи сжатого воздуха. Рабочее давление составляет 4-7 бар. Молоток оптимален для работы в ограниченном пространстве, где требуется особая точность. Используется для выполнения строительно-ремонтных работ, идеален для профессионального применения.
Преимущества
- Надежность — прочный алюминиевый корпус устойчив к высоким нагрузкам.
- Быстросъемное соединение «рапид» — подключение инструмента к компрессору занимает всего несколько секунд.
- Малый вес 0,7 кг — молоток удобен для работы в труднодоступных местах, длительная работа не вызывает ощущение усталости.
- Эргономичность — корпус удобно ложится в руку, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени.
- Удобное обслуживание — в комплект поставки входит масленка, а также шестигранный и рожковый ключи.
- Гарантия 3 года — высокое качество пневматического молотка подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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