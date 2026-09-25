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Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка купить с доставкой в Москве
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Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка

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Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 1
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 2
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 3
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 4
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 5
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 6
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 7
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 8
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 9
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 10
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 11
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 12
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 13
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 14
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 15
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 16
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 17
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 18
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Время работы на одном заряде, мин
90
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 1
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 2
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 3
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 4
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 5
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 6
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 7
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 8
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 9
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 10
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 11
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 12
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 13
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 14
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 15
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 16
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 17
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 18
  • Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 120 руб. 
Начислим 226 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745483
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка
14 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
550
Максимальный диаметр реза, мм
24
Число ходов, ход/мин
2800
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Время работы на одном заряде, мин
90
Длина, см
103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.24х0.21
Вес, кг.
6.15

Описание товара Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка

Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка

Отзывы о товаре Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
550
Максимальный диаметр реза, мм
24
Число ходов, ход/мин
2800
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Развернуть
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Время работы на одном заряде, мин
90
Длина, см
103
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, нож 510 мм, поворотная ручка - стоимость товара 14120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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