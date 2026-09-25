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Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Москве
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Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В

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Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина шины, дюйм
100
Количество звеньев
28
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
  • Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745480
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Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Мини-пила цепная аккумуляторная - 1 штОтвертка - 1 шт,Масленка - 1 штаккумулятор - 2 штЗарядное устройство - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Длина шины, дюйм
100
Количество звеньев
28
Уровень шума
96
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторная цепная мини-пила MTX MCS-100 58640 с шиной длиной 100 мм предназначена для отпиливания веток и сучков, а также пиления бруса толщиной до 100 мм. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч, пригодится для работы на садовом участке и в мастерской, также пилу удобно брать на выездные работы.

Преимущества

  • Бесключевая фиксация — шина устанавливается одной рукой.
  • Длительная работа без подзарядки — 2 сменных аккумулятора позволяют работать без перерывов и пауз.
  • Безопасность пользователя — защитный экран, блокировка пуска и специальный кожух исключают случайный контакт с цепью.
  • Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, такое решение позволяет предотвратить его поломку.
  • Контроль уровня заряда — индикатор на корпусе батареи поможет определить, когда необходима подзарядка.
  • Работа без ощущения усталости — вес пилы с аккумулятором составляет всего 1 кг, поэтому ее удобно держать в руках.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит зарядное устройство, 2 аккумулятора и комплект инструментов для удобного обслуживания.
  • Удобное хранение — конструкцией предусмотрен крючок для подвешивания инструмента.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Цепная мини-пила аккумуляторная MTX 58640, MCS-100, шина 100 мм, Li-Ion, 20 В




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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Мини-пила цепная аккумуляторная - 1 штОтвертка - 1 шт,Масленка - 1 штаккумулятор - 2 штЗарядное устройство - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Длина шины, дюйм
100
Количество звеньев
28
Уровень шума
96
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная цепная мини-пила MTX MCS-100 58640 с шиной длиной 100 мм предназначена для отпиливания веток и сучков, а также пиления бруса толщиной до 100 мм. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч, пригодится для работы на садовом участке и в мастерской, также пилу удобно брать на выездные работы.

Преимущества

  • Бесключевая фиксация — шина устанавливается одной рукой.
  • Длительная работа без подзарядки — 2 сменных аккумулятора позволяют работать без перерывов и пауз.
  • Безопасность пользователя — защитный экран, блокировка пуска и специальный кожух исключают случайный контакт с цепью.
  • Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, такое решение позволяет предотвратить его поломку.
  • Контроль уровня заряда — индикатор на корпусе батареи поможет определить, когда необходима подзарядка.
  • Работа без ощущения усталости — вес пилы с аккумулятором составляет всего 1 кг, поэтому ее удобно держать в руках.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит зарядное устройство, 2 аккумулятора и комплект инструментов для удобного обслуживания.
  • Удобное хранение — конструкцией предусмотрен крючок для подвешивания инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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