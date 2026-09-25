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Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный купить с доставкой в Москве
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Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный

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Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 1
Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 2
Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 3
Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 4
Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 5
Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Объем, мл
700
Максимальная температура жидкости, °C
60
  • Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 1
  • Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 2
  • Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 3
  • Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 4
  • Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 5
  • Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
пластик
Объем, мл
700
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х11
Вес, г.
300

Описание товара Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный

Универсальный пенокомплект Denzel FP-700 58302 совместим со всеми моечными машинами высокого давления Denzel серии R. Он формирует густую и активную пену для очищения различных поверхностей, в том числе кузова автомобиля.

Преимущества

  • Прочность — все детали изготовлены из пластика, устойчивого к химическому воздействию.
  • Регулировка насыщенности пенного раствора — можно выбрать оптимальную концентрацию моющего средства в зависимости от степени загрязнения поверхности.
  • Настройка ширины струи — можно установить оптимальный режим для обработки поверхностей разной площади.
  • Вместительная емкость — объема 700 мл достаточно для создания большого количества пены.

Отзывы о товаре Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
пластик
Объем, мл
700
Максимальная температура жидкости, °C
60
Комплектация
Пенокомплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный пенокомплект Denzel FP-700 58302 совместим со всеми моечными машинами высокого давления Denzel серии R. Он формирует густую и активную пену для очищения различных поверхностей, в том числе кузова автомобиля.

Преимущества

  • Прочность — все детали изготовлены из пластика, устойчивого к химическому воздействию.
  • Регулировка насыщенности пенного раствора — можно выбрать оптимальную концентрацию моющего средства в зависимости от степени загрязнения поверхности.
  • Настройка ширины струи — можно установить оптимальный режим для обработки поверхностей разной площади.
  • Вместительная емкость — объема 700 мл достаточно для создания большого количества пены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пенокомплект DENZEL 58302, FP-700, для моечных машин высокого давления, универсальный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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