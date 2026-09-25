Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч
Моечная машина высокого давления Denzel R-135 58261 мощностью 1600 Вт поддерживает максимальное рабочее давление до 135 бар и обеспечивает объем подачи воды 390 л/ч. Позволяет быстро и эффективно очистить садовый инвентарь, фасад дома, дорожку, отмыть автомобиль и т.д. Оснащена самовсасывающим помпой, поэтому может работать даже без подключения к водопроводу — подойдет любой резервуар или емкость с водой. Машина оптимальна для бытового использования.
Преимущества
- Долговечность — надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает стабильное давление в течение всего срока службы машины.
- Эффективное очищение — для получения качественного результата можно использовать моющее средство (внешний пеногенератор с функцией улучшенного пенообразования входит в комплект поставки).
- Простая подготовка к работе — быстросъемный адаптер облегчает подключение шланга подачи воды.
- Защита от засорения — фильтр входного штуцера задерживает посторонние частицы, продлевая срок службы помпы.
- Продуманная комплектация — машина поставляется с иглой для прочистки сопла, что упрощает уход за техникой.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
- Безопасность — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета для предотвращения случайного запуска.
- Защита от превышения максимально допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета.
- Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры и автоматическое отключение двигателя при перегреве.
- Комфортная работа — конструкцией предусмотрена эргономичная рукоятка с защитой от случайного пуска
длина кабеля и шланга высокого давления составляет 5 м, что позволяет свободно передвигаться по участку.
Мобильность — благодар
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Моечная машина высокого давления Denzel R-135 58261 мощностью 1600 Вт поддерживает максимальное рабочее давление до 135 бар и обеспечивает объем подачи воды 390 л/ч. Позволяет быстро и эффективно очистить садовый инвентарь, фасад дома, дорожку, отмыть автомобиль и т.д. Оснащена самовсасывающим помпой, поэтому может работать даже без подключения к водопроводу — подойдет любой резервуар или емкость с водой. Машина оптимальна для бытового использования.
Преимущества
- Долговечность — надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает стабильное давление в течение всего срока службы машины.
- Эффективное очищение — для получения качественного результата можно использовать моющее средство (внешний пеногенератор с функцией улучшенного пенообразования входит в комплект поставки).
- Простая подготовка к работе — быстросъемный адаптер облегчает подключение шланга подачи воды.
- Защита от засорения — фильтр входного штуцера задерживает посторонние частицы, продлевая срок службы помпы.
- Продуманная комплектация — машина поставляется с иглой для прочистки сопла, что упрощает уход за техникой.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
- Безопасность — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета для предотвращения случайного запуска.
- Защита от превышения максимально допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета.
- Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры и автоматическое отключение двигателя при перегреве.
- Комфортная работа — конструкцией предусмотрена эргономичная рукоятка с защитой от случайного пуска
длина кабеля и шланга высокого давления составляет 5 м, что позволяет свободно передвигаться по участку.
Мобильность — благодар
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч