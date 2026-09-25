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Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч купить с доставкой в Москве
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч

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Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
390
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
135
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745466
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
390
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
135
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х28
Вес, кг.
6.71

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч

Моечная машина высокого давления Denzel R-135 58261 мощностью 1600 Вт поддерживает максимальное рабочее давление до 135 бар и обеспечивает объем подачи воды 390 л/ч. Позволяет быстро и эффективно очистить садовый инвентарь, фасад дома, дорожку, отмыть автомобиль и т.д. Оснащена самовсасывающим помпой, поэтому может работать даже без подключения к водопроводу — подойдет любой резервуар или емкость с водой. Машина оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Долговечность — надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает стабильное давление в течение всего срока службы машины.
  • Эффективное очищение — для получения качественного результата можно использовать моющее средство (внешний пеногенератор с функцией улучшенного пенообразования входит в комплект поставки).
  • Простая подготовка к работе — быстросъемный адаптер облегчает подключение шланга подачи воды.
  • Защита от засорения — фильтр входного штуцера задерживает посторонние частицы, продлевая срок службы помпы.
  • Продуманная комплектация — машина поставляется с иглой для прочистки сопла, что упрощает уход за техникой.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
  • Безопасность — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета для предотвращения случайного запуска.
  • Защита от превышения максимально допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета.
  • Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры и автоматическое отключение двигателя при перегреве.
  • Комфортная работа — конструкцией предусмотрена эргономичная рукоятка с защитой от случайного пуска

длина кабеля и шланга высокого давления составляет 5 м, что позволяет свободно передвигаться по участку.

Мобильность — благодар



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Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
1600
Производительность, л/ч
390
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление, Бар
135
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-135 58261 мощностью 1600 Вт поддерживает максимальное рабочее давление до 135 бар и обеспечивает объем подачи воды 390 л/ч. Позволяет быстро и эффективно очистить садовый инвентарь, фасад дома, дорожку, отмыть автомобиль и т.д. Оснащена самовсасывающим помпой, поэтому может работать даже без подключения к водопроводу — подойдет любой резервуар или емкость с водой. Машина оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Долговечность — надежная алюминиевая помпа со стальными плунжерами выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает стабильное давление в течение всего срока службы машины.
  • Эффективное очищение — для получения качественного результата можно использовать моющее средство (внешний пеногенератор с функцией улучшенного пенообразования входит в комплект поставки).
  • Простая подготовка к работе — быстросъемный адаптер облегчает подключение шланга подачи воды.
  • Защита от засорения — фильтр входного штуцера задерживает посторонние частицы, продлевая срок службы помпы.
  • Продуманная комплектация — машина поставляется с иглой для прочистки сопла, что упрощает уход за техникой.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы для защиты пользователя от получения электротравмы.
  • Безопасность — перед началом работы необходимо разблокировать рычаг моечного пистолета для предотвращения случайного запуска.
  • Защита от превышения максимально допустимого давления — машина оснащена перепускным клапаном, манометрический выключатель останавливает насос при отпущенном рычаге пистолета.
  • Термозащита — производитель предусмотрел датчик температуры и автоматическое отключение двигателя при перегреве.
  • Комфортная работа — конструкцией предусмотрена эргономичная рукоятка с защитой от случайного пуска

длина кабеля и шланга высокого давления составляет 5 м, что позволяет свободно передвигаться по участку.

Мобильность — благодар



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
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Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 135 бар, 390 л/ч - данный товар вы можете купить по цене 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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