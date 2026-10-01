Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном
Моечная машина высокого давления Denzel R-170D 58229 с барабаном, мощностью 2000 Вт и производительностью 360 л/ч, подает струю воды под давлением 170 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро удалить загрязнения с кузова автомобиля, мотоцикла, велосипеда, садового и хозяйственного инвентаря, очистить садовую дорожку и террасу, а также стены и окна строений. Источником воды может служить водопроводная линия, а также любая емкость — машина способна работать в режиме самовсасывания. Мойка пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Надежность — двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу моечной машины даже при высоких нагрузках.
- Защита от перегрева — термозащита отключает двигатель в случае перегрузки, предохраняя его от поломки.
- Высокий ресурс — алюминиевая помпа рассчитана на интенсивное использование.
- Экологичность — машина работает без вредных выхлопов и неприятных запахов.
- Система фильтрации — вода поступает без посторонних примесей, что увеличивает срок службы машины.
- Класс защиты II — двойная изоляция токопроводящих элементов надежно защищает пользователя от поражения электрическим током.
- Установка оптимального вида распыления — насадка-удлинитель оснащена регулируемым соплом.
- Блокировка рычага пистолета — защита от случайного запуска обеспечивает безопасность пользователя.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — насадка-удлинитель позволяет очистить самые удаленные уголки.
- Эффективная работа — можно использовать моющее средство, для которого предусмотрен встроенный бачок.
- Простое подключение — быстросъемный адаптер позволяет легко присоединить входной шланг.
- Длина шланга и кабеля 5 м — не нужно часто перемещать машину, можно работать на удалении от розетки.
- Несложный уход — в комплект поставки входит игла для прочистки сопла.
- Удобная эксплуатация — катушка позволяет вытягивать шланг
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Моечная машина высокого давления Denzel R-170D 58229 с барабаном, мощностью 2000 Вт и производительностью 360 л/ч, подает струю воды под давлением 170 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро удалить загрязнения с кузова автомобиля, мотоцикла, велосипеда, садового и хозяйственного инвентаря, очистить садовую дорожку и террасу, а также стены и окна строений. Источником воды может служить водопроводная линия, а также любая емкость — машина способна работать в режиме самовсасывания. Мойка пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Надежность — двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу моечной машины даже при высоких нагрузках.
- Защита от перегрева — термозащита отключает двигатель в случае перегрузки, предохраняя его от поломки.
- Высокий ресурс — алюминиевая помпа рассчитана на интенсивное использование.
- Экологичность — машина работает без вредных выхлопов и неприятных запахов.
- Система фильтрации — вода поступает без посторонних примесей, что увеличивает срок службы машины.
- Класс защиты II — двойная изоляция токопроводящих элементов надежно защищает пользователя от поражения электрическим током.
- Установка оптимального вида распыления — насадка-удлинитель оснащена регулируемым соплом.
- Блокировка рычага пистолета — защита от случайного запуска обеспечивает безопасность пользователя.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — насадка-удлинитель позволяет очистить самые удаленные уголки.
- Эффективная работа — можно использовать моющее средство, для которого предусмотрен встроенный бачок.
- Простое подключение — быстросъемный адаптер позволяет легко присоединить входной шланг.
- Длина шланга и кабеля 5 м — не нужно часто перемещать машину, можно работать на удалении от розетки.
- Несложный уход — в комплект поставки входит игла для прочистки сопла.
- Удобная эксплуатация — катушка позволяет вытягивать шланг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном