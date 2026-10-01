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Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном купить с доставкой в Москве
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Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном

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Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 1
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 2
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 3
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 4
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 5
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 6
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 7
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 8
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 9
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 10
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 11
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 12
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 13
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 14
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 15
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 16
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 17
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 18
Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Источник питания
от сети
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 1
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 2
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 3
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 4
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 5
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 6
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 7
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 8
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 9
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 10
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 11
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 12
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 13
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 14
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 15
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 16
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 17
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 18
  • Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745463
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х48х34
Вес, кг.
10.42

Описание товара Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном

Моечная машина высокого давления Denzel R-170D 58229 с барабаном, мощностью 2000 Вт и производительностью 360 л/ч, подает струю воды под давлением 170 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро удалить загрязнения с кузова автомобиля, мотоцикла, велосипеда, садового и хозяйственного инвентаря, очистить садовую дорожку и террасу, а также стены и окна строений. Источником воды может служить водопроводная линия, а также любая емкость — машина способна работать в режиме самовсасывания. Мойка пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Максимальное рабочее давление, Бар
170
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Моечная машина высокого давления Denzel R-170D 58229 с барабаном, мощностью 2000 Вт и производительностью 360 л/ч, подает струю воды под давлением 170 бар и используется для очищения поверхностей. Позволяет быстро удалить загрязнения с кузова автомобиля, мотоцикла, велосипеда, садового и хозяйственного инвентаря, очистить садовую дорожку и террасу, а также стены и окна строений. Источником воды может служить водопроводная линия, а также любая емкость — машина способна работать в режиме самовсасывания. Мойка пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моечная машина высокого давления DENZEL 58229, R-170D, 2000 Вт, 170 бар, 360 л/ч, с барабаном - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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