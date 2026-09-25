Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная
Переносная моечная машина высокого давления Сибртех AM-1100 58223 мощностью 1100 Вт и производительностью 280 л/ч подает струю воды под давлением 90 бар. Позволяет быстро очистить садовые дорожки, забор, стены строений, садовый инвентарь, уличную мебель, кузов автомобиля. Машина подключается к водопроводу, а также способна работать в режиме самовсасывания — в этом случае в качестве источника воды можно использовать любую емкость. Устройство будет полезно владельцам дачных участков.
Преимущества
- Высокий ресурс — алюминиевая помпа выдерживает интенсивное использование.
- Экологичность — во время работы машины отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
- Удобная регулировка струи — вращая корпус сопла, можно установить оптимальный вид распыления.
- Эффективное очищение — в комплект поставки входит внешний пеногенератор, позволяющий использовать моющие средства.
- Удобная работа в труднодоступных местах — на пистолет можно установить насадку-удлинитель.
- Безопасность — блокировка рычага пистолета предотвращает случайный запуск.
- Защита от засоров — входной штуцер имеет встроенный фильтр, задерживающий посторонние частицы.
- Легкая подготовка к работе — быстросъемный адаптер позволяет подключить входной шланг одним движением.
- Свободное передвижение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля и шланга составляет 5 м, что позволяет реже перемещать мойку во время работы.
- Простое обслуживание — в комплект поставки входит игла для прочистки сопла.
- Продуманное хранение и транспортировка — на корпусе имеется удобная ручка, предусмотрены специальные кронштейны для кабеля и шланга.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт...
-
В наличииЦена 4 880 руб.1220 руб. в СплитSTEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58226, АМ-1800, 1800 Вт...
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 ...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 1...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 115 Атм, 1500 Вт
-
В наличииЦена 6 250 руб.1563 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт...
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 1...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитМинимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитSTEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180...
-
В наличииЦена 7 510 руб. 12 238 руб.1878 руб. в СплитМинимойка Patriot GT540 Imperial 322306025
Переносная моечная машина высокого давления Сибртех AM-1100 58223 мощностью 1100 Вт и производительностью 280 л/ч подает струю воды под давлением 90 бар. Позволяет быстро очистить садовые дорожки, забор, стены строений, садовый инвентарь, уличную мебель, кузов автомобиля. Машина подключается к водопроводу, а также способна работать в режиме самовсасывания — в этом случае в качестве источника воды можно использовать любую емкость. Устройство будет полезно владельцам дачных участков.
Преимущества
- Высокий ресурс — алюминиевая помпа выдерживает интенсивное использование.
- Экологичность — во время работы машины отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
- Удобная регулировка струи — вращая корпус сопла, можно установить оптимальный вид распыления.
- Эффективное очищение — в комплект поставки входит внешний пеногенератор, позволяющий использовать моющие средства.
- Удобная работа в труднодоступных местах — на пистолет можно установить насадку-удлинитель.
- Безопасность — блокировка рычага пистолета предотвращает случайный запуск.
- Защита от засоров — входной штуцер имеет встроенный фильтр, задерживающий посторонние частицы.
- Легкая подготовка к работе — быстросъемный адаптер позволяет подключить входной шланг одним движением.
- Свободное передвижение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля и шланга составляет 5 м, что позволяет реже перемещать мойку во время работы.
- Простое обслуживание — в комплект поставки входит игла для прочистки сопла.
- Продуманное хранение и транспортировка — на корпусе имеется удобная ручка, предусмотрены специальные кронштейны для кабеля и шланга.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт, 90 бар, 280 л/ч, переносная