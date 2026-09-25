Моечная машина высокого давления аккумуляторная MTX 58211, А-21-02, 40 бар, 4 л/мин, Li-ion 21 В, 2
Оригинальный товар
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Характеристики
Производительность, л/ч
240
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
40
Максимальное рабочее давление, Бар
40
Источник питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 745458
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Загружаем...
1 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Производительность, л/ч
240
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
40
Максимальное рабочее давление, Бар
40
Источник питания
аккумулятор
Длина, мм
360
Высота, мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х14
Вес, кг.
2.66
Описание товара Моечная машина высокого давления аккумуляторная MTX 58211, А-21-02, 40 бар, 4 л/мин, Li-ion 21 В, 2
Моечная машина высокого давления аккумуляторная MTX 58211, А-21-02, 40 бар, 4 л/мин, Li-ion 21 В, 2
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Производительность, л/ч
240
Длина шланга
5 м
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление, Бар
40
Максимальное рабочее давление, Бар
40
Источник питания
аккумулятор
Длина, мм
360
Высота, мм
135
Страна производитель
Китай
Моечная машина высокого давления аккумуляторная MTX 58211, А-21-02, 40 бар, 4 л/мин, Li-ion 21 В, 2
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Моечная машина высокого давления аккумуляторная MTX 58211, А-21-02, 40 бар, 4 л/мин, Li-ion 21 В, 2 - этот товар вы можете купить по цене 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления аккумуляторная MTX 58211, А-21-02, 40 бар, 4 л/мин, Li-ion 21 В, 2