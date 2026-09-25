Компрессор воздушный инверторный рем. привод DENZEL 58180, BIW3000/100, 3,0 кВт, 100 литров, 535 л/м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 080 руб.
В наличии
Код товара: 745457
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48 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
3000
Высота, см
1160
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
430
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
да
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.85х0.43
Вес, кг.
91.5
Описание товара Компрессор воздушный инверторный рем. привод DENZEL 58180, BIW3000/100, 3,0 кВт, 100 литров, 535 л/м
Поршневой ременной компрессор Denzel сочетает производительность 920 л/мин и рабочее давление до 10 бар — подходящие параметры для задач, где важны стабильная подача воздуха и уверенная работа оборудования. Мощность 3000 Вт помогает эффективно справляться с нагрузкой, а одноступенчатая конструкция делает устройство понятным и практичным в эксплуатации. Вес 96 кг придаёт компрессору устойчивость во время работы. Это серьёзное решение для мастерской и других задач, требующих высокой производительности и давления.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
3000
Высота, см
1160
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
430
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
да
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Поршневой ременной компрессор Denzel сочетает производительность 920 л/мин и рабочее давление до 10 бар — подходящие параметры для задач, где важны стабильная подача воздуха и уверенная работа оборудования. Мощность 3000 Вт помогает эффективно справляться с нагрузкой, а одноступенчатая конструкция делает устройство понятным и практичным в эксплуатации. Вес 96 кг придаёт компрессору устойчивость во время работы. Это серьёзное решение для мастерской и других задач, требующих высокой производительности и давления.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный инверторный рем. привод DENZEL 58180, BIW3000/100, 3,0 кВт, 100 литров, 535 л/м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 48080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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