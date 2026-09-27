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Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75 купить с доставкой в Москве
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Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75

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Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75 - фото 1
Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75 - фото 1
  • Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 740 руб. 
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В наличии
Код товара: 745453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75
41 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4500
Высота, см
650
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
720
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
150
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.75х0.42
Вес, кг.
96

Описание товара Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75

Безмасляный компрессор DENZEL с производительностью 2850 л/мин и ресивером объёмом 150 л — мощное решение для задач, где важны большой запас сжатого воздуха и стабильная работа. Максимальное давление 8 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических работ. Поршневой электрический компрессор работает от сети, поэтому не требует топлива. Безмасляная конструкция исключает необходимость добавления масла и делает эксплуатацию проще. При весе 42 кг модель сочетает высокую производительность с удобством перемещения.arsuaq



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Отзывы о товаре Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4500
Высота, см
650
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
720
Количество ступеней сжатия
1
Развернуть
Объем ресивера, л
150
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Безмасляный компрессор DENZEL с производительностью 2850 л/мин и ресивером объёмом 150 л — мощное решение для задач, где важны большой запас сжатого воздуха и стабильная работа. Максимальное давление 8 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических работ. Поршневой электрический компрессор работает от сети, поэтому не требует топлива. Безмасляная конструкция исключает необходимость добавления масла и делает эксплуатацию проще. При весе 42 кг модель сочетает высокую производительность с удобством перемещения.arsuaq


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВт, 3х1,5 кВт, 150 л, 2850 об/мин, 75 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 41740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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