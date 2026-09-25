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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин

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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 3
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 4
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 5
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 3
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 4
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 5
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 440 руб. 
Начислим 1112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745446
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин
69 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
5
Высота, см
1140
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
535
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
270
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х1.14х0.54
Вес, кг.
190

Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин

Компрессор поршневой DENZEL BCV 5500-T/270 воздушный рем. привод, мощностью 5,5 кВт и производительностью 850 л/мин, с ресивером объемом 270 л, — источник сжатого воздуха для работы с пневмогайковертом, пневмодрелью, краскопультом, углошлифовальной машиной или другим пневмоинструментом. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Для подключения инструмента предусмотрено 2 быстросъемных коннектора Рапид (Евро) и штуцер «елочка» с краном. Специальный порт позволяет подключить напрямую дополнительный ресивер или пневмомагистраль. Компрессор отличается высокой производительностью и будет полезен на строительной площадке и станции техобслуживания.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
5
Высота, см
1140
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
535
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
270
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор поршневой DENZEL BCV 5500-T/270 воздушный рем. привод, мощностью 5,5 кВт и производительностью 850 л/мин, с ресивером объемом 270 л, — источник сжатого воздуха для работы с пневмогайковертом, пневмодрелью, краскопультом, углошлифовальной машиной или другим пневмоинструментом. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Для подключения инструмента предусмотрено 2 быстросъемных коннектора Рапид (Евро) и штуцер «елочка» с краном. Специальный порт позволяет подключить напрямую дополнительный ресивер или пневмомагистраль. Компрессор отличается высокой производительностью и будет полезен на строительной площадке и станции техобслуживания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58125, BCV 5500-T/270, 5,5 кВт, 270 литров, 850 л/мин - данный товар вы можете купить по цене 69440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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