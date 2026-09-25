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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин

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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 510 руб. 
Начислим 985 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745445
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин
61 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х1.05х0.5
Вес, кг.
153

Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин

Компрессор Denzel — мощное масляное решение для задач, где важны высокая производительность и продолжительная работа. Электрический двигатель мощностью 4000 Вт обеспечивает подачу воздуха до 690 л/мин, а давление до 10 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических работ. Вместительный ресивер объёмом 200 л создаёт хороший запас сжатого воздуха и помогает реже запускать двигатель во время работы. Питание от сети делает компрессор удобным для эксплуатации в стационарных условиях — в мастерской, гараже или на производственном участке. Поршневая конструкция и масляный тип смазки рассчитаны на эффективную работу с высокой нагрузкой.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Denzel — мощное масляное решение для задач, где важны высокая производительность и продолжительная работа. Электрический двигатель мощностью 4000 Вт обеспечивает подачу воздуха до 690 л/мин, а давление до 10 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических работ. Вместительный ресивер объёмом 200 л создаёт хороший запас сжатого воздуха и помогает реже запускать двигатель во время работы. Питание от сети делает компрессор удобным для эксплуатации в стационарных условиях — в мастерской, гараже или на производственном участке. Поршневая конструкция и масляный тип смазки рассчитаны на эффективную работу с высокой нагрузкой.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 61510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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