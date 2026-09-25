Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 510 руб.
В наличии
Код товара: 745445
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
61 510 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х1.05х0.5
Вес, кг.
153
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин
Компрессор Denzel — мощное масляное решение для задач, где важны высокая производительность и продолжительная работа. Электрический двигатель мощностью 4000 Вт обеспечивает подачу воздуха до 690 л/мин, а давление до 10 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических работ. Вместительный ресивер объёмом 200 л создаёт хороший запас сжатого воздуха и помогает реже запускать двигатель во время работы. Питание от сети делает компрессор удобным для эксплуатации в стационарных условиях — в мастерской, гараже или на производственном участке. Поршневая конструкция и масляный тип смазки рассчитаны на эффективную работу с высокой нагрузкой.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Компрессор Denzel — мощное масляное решение для задач, где важны высокая производительность и продолжительная работа. Электрический двигатель мощностью 4000 Вт обеспечивает подачу воздуха до 690 л/мин, а давление до 10 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических работ. Вместительный ресивер объёмом 200 л создаёт хороший запас сжатого воздуха и помогает реже запускать двигатель во время работы. Питание от сети делает компрессор удобным для эксплуатации в стационарных условиях — в мастерской, гараже или на производственном участке. Поршневая конструкция и масляный тип смазки рассчитаны на эффективную работу с высокой нагрузкой.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 61510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58124, BCI4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин