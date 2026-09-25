Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58120, BCV 4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 410 руб.
В наличии
Код товара: 745443
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
52 410 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х1.09х0.5
Вес, кг.
157.7
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58120, BCV 4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин
Компрессор DENZEL — мощное масляное решение для задач, где важны производительность и стабильная подача воздуха. Поршневой ременной привод, двигатель мощностью 4000 Вт и производительность 690 л/мин обеспечивают эффективную работу оборудования. Ресивер объёмом 200 л поддерживает необходимый запас сжатого воздуха, а максимальное давление 10 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических задач. Одноступенчатая конструкция сочетает понятное устройство и практичность, а масляный тип смазки подходит для регулярной эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
200
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Компрессор DENZEL — мощное масляное решение для задач, где важны производительность и стабильная подача воздуха. Поршневой ременной привод, двигатель мощностью 4000 Вт и производительность 690 л/мин обеспечивают эффективную работу оборудования. Ресивер объёмом 200 л поддерживает необходимый запас сжатого воздуха, а максимальное давление 10 бар позволяет использовать компрессор для широкого спектра пневматических задач. Одноступенчатая конструкция сочетает понятное устройство и практичность, а масляный тип смазки подходит для регулярной эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58120, BCV 4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин - по цене 52410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58120, BCV 4000-T/200, 4,0 кВт, 200 литров, 690 л/мин