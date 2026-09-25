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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин

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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 450 руб. 
Начислим 616 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745441
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин
38 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
3000
Высота, см
0
Количество цилиндров
3
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.83х0.44
Вес, кг.
97.3

Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин

Компрессор DENZEL — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и достаточный запас сжатого воздуха. Масляная поршневая конструкция с ременным приводом рассчитана на эффективную работу, а производительность 520 л/мин помогает быстро справляться с пневматическими задачами. Ресивер объёмом 100 л поддерживает запас воздуха и делает работу более удобной, сокращая необходимость частого включения компрессора. Максимальное давление 10 бар расширяет возможности применения оборудования. Электрический двигатель работает от сети, поэтому компрессор удобно использовать в подходящем стационарном месте. Одноступенчатая система сжатия, масляный тип смазки и надёжный ременной привод — практичное сочетание для регулярной эксплуатации. DENZEL подойдёт для мастерской, гаража и других задач, где требуется мощный сетевой компрессор с вместительным ресивером.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
3000
Высота, см
0
Количество цилиндров
3
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор DENZEL — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и достаточный запас сжатого воздуха. Масляная поршневая конструкция с ременным приводом рассчитана на эффективную работу, а производительность 520 л/мин помогает быстро справляться с пневматическими задачами. Ресивер объёмом 100 л поддерживает запас воздуха и делает работу более удобной, сокращая необходимость частого включения компрессора. Максимальное давление 10 бар расширяет возможности применения оборудования. Электрический двигатель работает от сети, поэтому компрессор удобно использовать в подходящем стационарном месте. Одноступенчатая система сжатия, масляный тип смазки и надёжный ременной привод — практичное сочетание для регулярной эксплуатации. DENZEL подойдёт для мастерской, гаража и других задач, где требуется мощный сетевой компрессор с вместительным ресивером.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин - стоимость товара 38450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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