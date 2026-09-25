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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин

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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 460 руб. 
Начислим 568 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745439
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин
35 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х89х43
Вес, кг.
76.3

Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин

Масляный поршневой компрессор Denzel с электрическим двигателем — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и солидный запас объёма. Производительность 420 л/мин помогает уверенно справляться с широким кругом работ, а ресивер на 100 л обеспечивает достаточный запас сжатого воздуха. Два цилиндра поддерживают эффективную работу компрессора, а максимальное давление 8 бар подходит для использования пневматического оборудования и выполнения различных технических задач. Масляная система смазки рассчитана на эксплуатацию поршневого механизма, а питание от сети делает модель удобной для работы в помещениях с доступом к электричеству.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный поршневой компрессор Denzel с электрическим двигателем — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и солидный запас объёма. Производительность 420 л/мин помогает уверенно справляться с широким кругом работ, а ресивер на 100 л обеспечивает достаточный запас сжатого воздуха. Два цилиндра поддерживают эффективную работу компрессора, а максимальное давление 8 бар подходит для использования пневматического оборудования и выполнения различных технических задач. Масляная система смазки рассчитана на эксплуатацию поршневого механизма, а питание от сети делает модель удобной для работы в помещениях с доступом к электричеству.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2 кВт, 100 литров, 420 л/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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