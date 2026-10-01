Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин
Масляный поршневой компрессор DENZEL с производительностью 440 л/мин — мощное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и солидный запас объёма. Ресивер на 100 литров помогает работать более уверенно, сокращая необходимость в частых циклах нагнетания. Электрический двигатель питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать в мастерской, гараже или на рабочем участке с доступом к электросети. Два цилиндра обеспечивают эффективную работу поршневой системы, а максимальное давление 8 бар подходит для широкого спектра пневматических задач. Масляный тип смазки рассчитан на эксплуатацию в режиме регулярных нагрузок. DENZEL сочетает высокую производительность, вместительный ресивер и практичную поршневую конструкцию — для тех случаев, когда компактного бытового компрессора уже недостаточно.
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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58111, BCV2300/100, 2,3 кВт, 100 литров, 440 л/мин