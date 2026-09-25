Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
12
Длина воздушного шланга, м
0.5
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
2.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 745437
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
12
Длина воздушного шланга, м
0.5
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х9
Вес, г.
590
Описание товара Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин
Автомобильный компрессор MTX C-12 58100 производительностью 12 л/мин обеспечивает давление до 17 атмосфер и питается от прикуривателя 12 В. Используется для накачки шин, а также мячей, матрасов, лодок и другого инвентаря. Компрессор поршневого типа способен накачать колесо R16 за 10 минут. Устройство пригодится в поездке, на даче, во время отдыха на природе.
Преимущества
- Простая эксплуатация — компрессор подключается к прикуривателю, а управление им не требует специальных навыков.
- Легкая подготовка к работе — быстросъемный коннектор шланга упрощает подсоединение компрессора.
- Контроль работы — на корпусе имеется манометр, отображающий давление в камере.
- Дополнительные возможности — в комплект поставки входят 3 насадки для накачки предметов бытового назначения.
- Малый вес 0,6 кг — компактный компрессор легко транспортировать и хранить.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
12
Длина воздушного шланга, м
0.5
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
2.8
Страна производитель
Китай
Автомобильный компрессор MTX C-12 58100 производительностью 12 л/мин обеспечивает давление до 17 атмосфер и питается от прикуривателя 12 В. Используется для накачки шин, а также мячей, матрасов, лодок и другого инвентаря. Компрессор поршневого типа способен накачать колесо R16 за 10 минут. Устройство пригодится в поездке, на даче, во время отдыха на природе.
Преимущества
- Простая эксплуатация — компрессор подключается к прикуривателю, а управление им не требует специальных навыков.
- Легкая подготовка к работе — быстросъемный коннектор шланга упрощает подсоединение компрессора.
- Контроль работы — на корпусе имеется манометр, отображающий давление в камере.
- Дополнительные возможности — в комплект поставки входят 3 насадки для накачки предметов бытового назначения.
- Малый вес 0,6 кг — компактный компрессор легко транспортировать и хранить.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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