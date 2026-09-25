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Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин

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Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 1
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 2
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 3
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 4
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 5
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 6
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 7
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Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 9
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 10
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 11
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 12
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 13
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 14
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 15
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 16
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 17
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 18
Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
12
Длина воздушного шланга, м
0.5
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
2.8
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 1
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  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 7
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 8
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 9
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  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 12
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 13
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 14
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 15
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 16
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 17
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 18
  • Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
12
Длина воздушного шланга, м
0.5
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х9
Вес, г.
590

Описание товара Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин

Автомобильный компрессор MTX C-12 58100 производительностью 12 л/мин обеспечивает давление до 17 атмосфер и питается от прикуривателя 12 В. Используется для накачки шин, а также мячей, матрасов, лодок и другого инвентаря. Компрессор поршневого типа способен накачать колесо R16 за 10 минут. Устройство пригодится в поездке, на даче, во время отдыха на природе.

Преимущества

  • Простая эксплуатация — компрессор подключается к прикуривателю, а управление им не требует специальных навыков.
  • Легкая подготовка к работе — быстросъемный коннектор шланга упрощает подсоединение компрессора.
  • Контроль работы — на корпусе имеется манометр, отображающий давление в камере.
  • Дополнительные возможности — в комплект поставки входят 3 насадки для накачки предметов бытового назначения.
  • Малый вес 0,6 кг — компактный компрессор легко транспортировать и хранить.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип питания
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
12
Длина воздушного шланга, м
0.5
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
2.8
Страна производитель
Китай
Описание

Автомобильный компрессор MTX C-12 58100 производительностью 12 л/мин обеспечивает давление до 17 атмосфер и питается от прикуривателя 12 В. Используется для накачки шин, а также мячей, матрасов, лодок и другого инвентаря. Компрессор поршневого типа способен накачать колесо R16 за 10 минут. Устройство пригодится в поездке, на даче, во время отдыха на природе.

Преимущества

  • Простая эксплуатация — компрессор подключается к прикуривателю, а управление им не требует специальных навыков.
  • Легкая подготовка к работе — быстросъемный коннектор шланга упрощает подсоединение компрессора.
  • Контроль работы — на корпусе имеется манометр, отображающий давление в камере.
  • Дополнительные возможности — в комплект поставки входят 3 насадки для накачки предметов бытового назначения.
  • Малый вес 0,6 кг — компактный компрессор легко транспортировать и хранить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный MTX 58100, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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